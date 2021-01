Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schneeglatte Fahrbahn führt zu Unfall (06.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 13 Uhr in der Schleicherstraße ereignet hat. Ein 39-jähriger VW Passat Fahrer rutschte auf schneeglatter Fahrbahn gegen einen auf der rechten Seite stehenden Schneepflug. Der durch den Aufprall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro am VW und rund 250 Euro am Schneepflug.

