Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brand in Wohnung (06.01.2021)

RottweilRottweil (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Predigerstraße in einer Wohnung die Couch in Brand geraten. Nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte, informierte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil rückte mit acht Fahrzeugen und 33 Rettungskräften an, drang über die Balkontür ins Innere und löschte das Feuer. Auch ein Teil des Parkettfußbodens wurde durch den Brand beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Der 57-jährige Bewohner der Wohnung wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend durchlüftete die Feuerwehr das Gebäude. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

