POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mit PKW überschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Dienstagnacht verunfallte ein 18-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Fahrzeug auf der Nordstraße (L 954). Gegen 00.05 Uhr war er mit seinem grauen Opel Corsa auf der Nordstraße, aus Richtung Detmold kommend, in Fahrtrichtung Horn unterwegs, als sein PKW witterungsbedingt ins Rutschen geriet. Der 18-Jährige kam mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach im Straßengraben zum Stillstand. Der Horn-Bad Meinberger wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet Zeugen, denen der graue Opel Corsa in dieser Nacht aufgefallen ist, um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05231 6090.

