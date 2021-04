Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Fünf Verletzte nach frontalem Zusammenstoß zweier PKW´s.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Paderborner Straße in Berlebeck zu einem frontalen Zusammenstoß von einem VW Golf und einem VW Passat, bei dem fünf Personen verletzt wurden - zwei davon schwer. Eine 56-Jährige aus Detmold war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Passat auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung "Gauseköte" / Detmold unterwegs. In Höhe des Freibades geriet die Frau aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Golf einer 29-Jährigen aus Berlin. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Auch eine 25-jährige Beifahrerin im Golf zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Die weiteren zwei Mitfahrer in diesem PKW (32 und 25 Jahre alt, beide aus Berlin) wurden schwer verletzt. Rettungswagen überführten alle Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Beide PKW´s waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. Die Paderborner Straße war während der Unfallaufnahme vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell