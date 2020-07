Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200723 - 0738 Frankfurt-Ostend: Auto fährt Jungen über den Fuß - Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 21.07.2020, ereignete sich auf der Grüne Straße im Ostend ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge verletzt wurde. Die Polizei sucht nun den Fahrer, der mit seinem Fahrzeug über dessen Fuß gefahren war. Dieser kam seinen Pflichten als Verursacher des Unfalls nicht ausreichend nach.

Gegen 17:00 Uhr befuhr der 13-Jährige mit seinem Tretroller die Grüne Straße in Richtung Hanauer Landstraße. Zu dieser Zeit fuhr neben ihm ein Pkw, welcher in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und an diesem vorbei wollte. Beim Vorbeifahren überrollte das Auto mit dem rechten Vorderrad einen Fuß des Jungen. Der Pkw hielt an und der Fahrer erkundigte sich über das Beifahrerfenster nach dem Wohlergehen des 13-Jährigen. Zunächst schien bei diesem alles in Ordnung zu sein. Der Autofahrer fuhr wieder weiter. Kurz darauf wurde dem Jungen jedoch schwindelig und er verspürte starke Schmerzen am Fuß. Zur medizinischen Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei dem Fahrer des Unfallfahrzeuges soll es sich um einen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben, der mit einem schwarzen Pkw unterwegs gewesen sei. Personalien und Kennzeichen sind nicht bekannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer und/oder dessen Fahrzeug machen können, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10500 in Verbindung zu setzen.

