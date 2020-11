Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schießübungen in den Garten

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Weil ein 25-jähriger Lüdenscheider Schießübungen aus einem Fenster in den Garten veranstaltete, durchsuchte die Polizei am Samstagnachmittag seine Wohnung. Zeugen hörte gegen 15.30 Uhr An der Schnappe Schüsse und sahen eine "Pistole" aus einem Fenster schauen. Das Ganze wiederholte sich gegen 16.45 Uhr. Die Polizei klingelte und klopfte Sturm, bis ein 25-jähriger Mann öffnete. Er räumte ein, mit seinen Freunden, einem 20-jährigen Altenaer und einem 21-jährigen Lüdenscheider, mit Luftpistolen und -gewehr aus dem Fenster geschossen zu haben. Die Polizei holte die Waffen und Cannabis aus Verstecken. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der folgenden Durchsuchung wurde lediglich noch Munition für die Luftwaffen gefunden. Die Polizei stellte die Funde sicher und nahm die drei Beteiligten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell