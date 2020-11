POL-MK: Körperverletzung/ Einbruchversuche/Auto-Einbrecher/ E-Scooter gestohlen/ Schreckschusswaffe im Auto

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Körperverletzung/ Einbruchversuche/Auto-Einbrecher/ E-Scooter gestohlen/ Schreckschusswaffe im Auto

Iserlohn

Nach einem Streit heute Morgen an der Bleichstraße landete ein 39-jähriger Mann im Gewahrsam der Polizei. Wegen eines Streits rückte kurz vor 0.30 Uhr eine Streife an. Bei deren Eintreffen kam der 39-Jährige schreiend und wild gestikulierend auf den Wagen zu und stellte sich so vor die Fahrertür, dass die Polizeibeamtin nicht aussteigen konnte. Die Polizeibeamten drängten ihn an die Wand und legten ihm Handfesseln an. Sie nahmen gegen ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung nach einem Streit auf. Weil er die Beamten fortwährend beleidigte, kam eine Anzeige wegen Beleidigung oben drauf - und zur Verhinderung weiterer Straftaten eine (halbe) Nacht im Gewahrsam.

Unbekannte haben zwischen dem 2. und dem 27. November mehrere Stabgitter eines Baumarktes an der Baarstraße durchtrennt und nach oben geklappt. Nach den ersten Überprüfungen wurde jedoch nichts gestohlen.

Ein 21-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 23.40 Uhr an der Teichstraße dabei erwischt, wie er an Türen von Autos zog - offenbar, um zu prüfen, ob ein Wagen nicht abgeschlossen war. Eine Autobesitzerin beobachtete den Mann und rief einen Verwandten. Der verfolgte den Unbekannten und lotste die Polizei hinterher. An der Ecke Teichstraße/Gürtlerstraße kamen alle zusammen. Der Tatverdächtige wollte zunächst weggehen, drehte dann jedoch um und kam lautstark schimpfend und gestikulierend auf die Polizeibeamten zu. Der 21-Jährige erklärte, dass ihm kalt gewesen sei und er sich deshalb in einem der geparkten Wagen aufwärmen wollte. Die Polizei nahm ihn zur Identitätsfeststellung mit entließ ihn noch in der Nacht wieder.

In der Nacht zum Sonntag klauten Unbekannte das Autoradio aus einem gelben Lupo, der an der Blumenstraße parkte. Der Schaden durch die eingeschlagene Scheibe ist deutlich höher als der Wert des gestohlenen Autoradios.

Am Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr wurde aus einem Ladenlokal an der Baarstraße ein E-Scooter vom Typ Explorer Scooter ESA 1919 gestohlen - allerdings ohne Fahrzeugpapiere und Ladegerät. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Weil die Seitenscheibe eines Wagens offen stand, kontrollierte eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 21 Uhr einen Pkw auf einem Parkplatz an der Ortlohnstraße. Dabei entdeckten die Polizeibeamten, von außen gut sichtbar, im Fahrzeuginneren eine Schusswaffe und Betäubungsmittel. Die Polizei wollte den Wagen sicherstellen. Bevor der Abschlepp-Unternehmer eine halbe Stunde später seine Arbeit verrichten konnte, trafen der Fahrer (18) und ein Freund (20) ein. Mit Einverständnis des Fahrers durchsuchten die Polizeibeamten den Wagen und stellten diverse Tütchen und Behälter mit jeweils geringen Mengen Drogen nebst Zubehör sowie eine Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Verstoßes gegen Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz gegen die beiden jungen Hemeraner.

