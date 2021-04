Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Unbekannte flüchten nach Ladendiebstahl.

Lippe (ots)

Zwei bislang Unbekannte flüchteten am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr nach einem Ladendiebstahl aus einem Supermarkt in der Elisabethstraße fußläufig in Richtung Bahnhof. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, höchstens 165 cm groß, schlank, kurze/schwarze Haare und eine komplett schwarze Bekleidung. Der zweite Täter ist etwas größer und kräftiger und war ebenfalls schwarz bekleidet. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise unter der Rufnummer 05222 98180 dem Kriminalkommissariat 5 zu melden.

