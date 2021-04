Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht!

Am Herforder Tor wurde am 31.03.2021 (Mittwoch) eine 37-jährige Fußgängerin aus Bad Salzuflen angefahren, als sie auf dem Gehweg in Richtung Lange Straße unterwegs war. Eine Unbekannte befuhr gegen 10.30 Uhr die Straße in die gleiche Richtung, verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf den Gehweg. Dabei streifte sie die 37-Jährige. Die Frau ist ca. 50 bis 60 Jahre alt und fuhr einen silbernen Kleinwagen. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet Zeugen unter der Rufnummer 05222 98180 um Hinweise.

