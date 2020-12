Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der Halterner Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Halterner Straße sind am Montagabend, gegen 19 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Außerdem enstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Halterner Straße Richtung Haltern. Um parkenen Autos auszuweichen, fuhr sie teilweise auf die Gegenfahrbahn. Kurz hinter der Leopoldstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der unmittelbar davor nach rechts in die Halterner Straße abgebogen war, um dann nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz zu fahren. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Seine 24-jährige Beifahrerin aus Dorsten kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Halterner Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

