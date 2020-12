Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Täter ohne Beute flüchtig

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, sprachen drei unbekannte Männer einen 30-jährigen Mann aus Essen an der Friedrich-Ebert-Straße an. Sie forderten Geld und drohten ihm Schläge an. Als der Essener angab kein Geld dabei zu haben, schlug ihn einer der Täter.

Die Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Männer sollen etwa 1,70m groß sein. Sie waren dunkel gekleidet. Einer trug eine blaue Hose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

