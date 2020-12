Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Enkeltrick - 83-Jähriger händigt Geld aus

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montag waren Unbekannte mit dem Enkeltrick erfolgreich im Stadtteil Hüls. Ein 83-Jähriger bekam einen Anruf von seinem vermeintlichen Enkel. Der Mann am Telefon bat um Bargeld. Etwa eine Stunde nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann bei dem 83-Jährigen und holte, wie telefonisch verabredet, das Geld an der Wohnanschrift ab. Ein Anruf bei dem richtigen Enkel brachte die Gewissheit auf eine Straftat.

Beschreibung der Abholers: männlich, ca. 1,85m groß, dunkle Jacke

Tipps der Polizei:

- geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an der Haustür in die Hände von Unbekannten - rufen Sie beim geringsten Zweifel den vermeintlichen Familienanhörigen selber, unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück, nachdem Sie das Telefonat zuvor sicher beendet haben - informieren Sie im Zweifel immer die Polizei, auch über die Notrufnummer 110 - sensibilisieren Sie Familienangehörige regelmäßig

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

