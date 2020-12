Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto aufgebrochen und ausgeräumt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter einen Mercedes E500 an der Dünnebank aufgebrochen. Anschließend bauten sie die Mittelkonsole, die Instrumententafel und das Infotainmentsystem aus. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bei dem Aufbruch entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

