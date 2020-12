Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Angriff auf Jugendliche gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Attacke an einer Bushaltestelle im Bereich Schulstraße/Lippramsdorfer Straße im Stadtteil Lembeck machen können. Zwei 19-Jährige aus Oberhausen gaben an, am Freitagabend gegen 21.40 Uhr plötzlich von zwei Unbekannten angesprochen und angegriffen worden zu sein. Daraufhin entwickelte sich eine Rangelei. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten schließlich. Sie wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 16 bis 17 Jahre alt, einer war etwa 1,80 bis 1,85m groß, der andere etwa 1,90m groß, beide hatten eine kräftige Statur, einer hatte blonde kurze Haare, der andere hatte dunkle Haare. Beide trugen Wellensteyn-Winterjacken. Die beiden 19-Jährigen wurden leicht verletzt. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

