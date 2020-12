Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Hoher Sachschaden bei Brand - Ursache noch unklar

Recklinghausen

Auf der Straße Markeneck hat es am frühen Sonntagabend gebrannt. Ein Auto und ein Carport hatten am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, Feuer gefangen. Das Feuer griff dann auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Durch den Brand entstand außerdem Sachschaden an zwei Nachbarhäusern. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Schätzungen gehen von etwa 100.000 Euro Schaden aus. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

