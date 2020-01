Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 29-Jähriger am Hauptbahnhof Chemnitz mit 52 Gramm Marihuana erwischt

Chemnitz (ots)

Am 30.01.2020 gegen 19:55 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Chemnitz einen 29-jährigen Libyer. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. Zur Bearbeitung dieses Sachverhalts wurde er mit ins Revier am Hauptbahnhof Chemnitz genommen. Dort wurde er zur Eigensicherung durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine weiße Plastiktüte mit 52 Gramm Marihuana.

Der Sachverhalt wurde zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Gegen den 29-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Landespolizei konnte der Libyer am Abend seine Reise fortsetzen.

