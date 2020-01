BPOLI C: Trio bei Einbruchsdiebstahl gestellt

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Satzung/Reitzenhain/Marienberg (ots)

Am 23.01.2020 gegen 17:00 Uhr wurde die Bundespolizei durch einen Bürger informiert, dass sich in der Ortslage Satzungen drei Personen, unterwegs mit einem PKW VW Passat, in einer verdächtigen Art und Weise auf mehreren Grundstücken umschauen.

Eine Streife begab sich nach Satzungen, um den Sachverhalt aufzuklären.

Vor einem leerstehenden Haus (derzeit in Umbau/Renovierung) konnte der beschriebene VW Passat mit tschechischer Zulassung festgestellt, sowie drei tschechische Staatsangehörige im Alter von 31, 34 und 53 Jahren angetroffen werden.

Bei der Nachschau am Gebäude entdeckten die Beamten Aufbruchsspuren an einer Eingangstür, sowie mehrere Werkzeuge und Maschinen die offensichtlich zur Abholung bereit gelegt waren (Wert ca. 700 EUR). Vor Ort erschien der zuständige Hausmeister, welcher nach Rücksprache bestätigte, dass die Werkzeuge/Maschinen vorher nicht dort abgelegt, sondern in mehreren Räumen verteilt waren.

Gegen die drei tschechischen Staatsangehörigen erhärtete sich der Verdacht des Einbruchdiebstahls. Der 34-jährige Tscheche war bereits in der Vergangenheit wegen mehreren Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Zuständigkeitshalber informierten die Beamten die Kollegen der Landespolizei vom Revier Marienberg über den Sachverhalt. Diese kamen vor Ort.

Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden alle Personen ins Revier Marienberg verbracht. Da der 34-jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz vorläufig festgenommen.

