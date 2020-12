Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Täter flüchtet ohne Beute

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag, um 13:45 Uhr, versucht einer 24-jährigen Frau aus Recklinghausen am Königswall die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche allerdings so fest, dass der Täter ohne Beute flüchtete. Sie blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dicke Statur, blonde lockige Haare, vernarbtes Gesicht, bekleidet mit gelber Jacke

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

