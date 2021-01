Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Freude an Motorrad war von kurzer Dauer

Rülzheim (ots)

Auf einem Feldweg zwischen Rülzheim und Bellheim kontrollierten Germersheimer Polizisten gestern einen 22-jährigen Motorradfahrer. Dieser stand neben seinem Motorrad, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle verstrickte sich der Fahrer immer mehr in Ungereimtheiten, sodass die Polizisten noch genauer hinsahen. Letztlich wurde ermittelt, dass er das Motorrad gerade erst von einem Freund aus Lustadt gekauft hatte und auf dem Heimweg war. Für das Motorrad hatte er keine notwendige Fahrerlaubnis. Zudem war an dem Motorrad auch noch ein Reifen komplett "abgefahren". Der Motorradausflug war somit beendet. Da hatte der junge Mann nur eine kurze Freude an seinem neu gekauften Motorrad. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Dobberstein

Telefon: 07274/958-1603

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell