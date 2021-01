Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in Klingenmünster

Bad Bergzabern (ots)

Die Polizei Bad Bergzabern führte am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der geöffneten Kindertagesstätte in der Weinstraße in Klingenmünster durch. Dabei wurden 18 Fahrer wegen zu schnellen Fahrens belangt. Der Schnellste war in der 30er Zone mit 46 km/h unterwegs.

