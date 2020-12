Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Müschede

ArnsbergArnsberg (ots)

Am Freitag, dem 25. Dezember, hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Hubertusruh in Müschede auf. Der Täter wurde um 18.15 Uhr durch die heimkommenden Bewohner des Hauses gestört und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 entgegen. (DS)

