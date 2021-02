Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendlicher stürzt mit Fahrrad schwer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.02.2021, ist in Albbruck ein Jugendlicher mit seinem BMX-Fahrrad schwer gestürzt. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers war der 14-jährige gegen 17:30 Uhr auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße zu Fall gekommen. Er verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus nach Waldshut, wo er stationär aufgenommen wurde. Einen Fahrradhelm hatte der Jugendliche nicht an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell