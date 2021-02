Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Sturz mit Roller - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Auf der Straße zwischen Häusern und Schwarzabruck ist am Sonntag, 21.02.2021, ein 81 Jahre alter Rollerfahrer gestürzt. Er selbst und seine 79-jährige Sozia verletzten sich, beide kamen in ein Krankenhaus. Kurz nach 11:30 Uhr war der Mann mit seinem Honda-Roller in einer engen Kurve zu Fall gekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Die Straße war dort glatt. Der Roller musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei gut 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell