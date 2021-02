Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Lörrach/ Stadt Lörrach/ Weil am Rhein: Polizeieinsätze anlässlich von Versammlungen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.02.2021, kam es anlässlich von mehreren Versammlungen zu Polizeieinsätzen in den Stadtgebieten von Lörrach sowie in Weil am Rhein. Eine zunächst angemeldete Versammlung auf dem Meeraner Platz/ LÖ, wurde noch vor dem regulären Beginn gegen 13 Uhr abgesagt. Weiter bildeten sich nach einer genehmigten Gegendemonstration (Alter Markt) nach deren Beendigung gegen 13:50 Uhr, zwei neue Spontanversammlungen vor den Zugängen zum Platz "Neuer Markt" mit ca. 100 Teilnehmern. Um 13:45 Uhr begann eine Versammlung mit Info-Stand einer Partei auf dem Platz "Neuer Markt"/LÖ vor ungefähr 100 Teilnehmern.

Bei der genehmigten Versammlung in Weil am Rhein nahmen ca. 25 Personen teil. Hier hielten sich alle Teilnehmer an die Auflagen.

Im Nachgang an die Versammlungslagen, sammelten sich ca. 20 Personen vor dem Polizeirevier Lörrach. Diese Personen warteten auf die vorläufig festgenommene Person und missachteten die geltenden Regelungen der Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Trotz polizeilicher Aufforderung diese einzuhalten, weigerten sich einige von ihnen. Fünf Verstöße gegen die Corona Verordnung wurden daraufhin zur Anzeige gebracht.

Durch die Polizei wurden insgesamt sechs Ermittlungsverfahren eingeleitet und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

