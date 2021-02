Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Rheinfelden

Bereits am vergangenen Sonntag, den 14.02.2021 wurde ein Streifenwagen des Polizeireviers Rheinfelden beschädigt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte ihr Dienstfahrzeug in Rheinfelden an der alten Rheinbrücke geparkt, um im angrenzenden Salmeggpark eine Personenkontrolle durchzuführen. Dort fand zu diesem Zeitpunkt die Veranstaltung Rhein-Candle-Light statt. Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19.40 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Person die Abwesenheit der Beamten aus und zerstach den rechten Vorderreifen des Streifenwagens. Das Polizeirevier Rheinfelden hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

Stand: 16:45 Uhr

FLZ/as (rr/wo)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell