Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Schwarzer Pkw flüchtet nach Streifvorgang - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein schwarzer Pkw ist nach einem Streifvorgang auf der L 139 zwischen Degerfelden und Herten am Freitag, 19.02.2021, gegen 07:00 Uhr, geflüchtet. Nach Angaben der entgegenkommenden 27 Jahre alten VW-Fahrerin sei der schwarze Wagen in einer Kurve kurz vor Herten auf ihre Fahrbahnseite geraten. Die Autofahrerin wich auf den Grünstreifen aus, trotzdem sei es zum Streifvorgang gekommen. Dadurch wurden an beiden Autos die Außenspiegel beschädigt und die Abdeckungen blieben auf der Straße zurück. Die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Pkws fuhr weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich bei diesem Pkw um einen Toyota Yaris gehandelt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, sich zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

