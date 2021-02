Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Auffahrunfall auf der Autobahn A 98 mit 4 Fahrzeugen

Am Donnerstag, 18.02.21, gegen 09.35 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Autobahn A98 von Eimeldingen kommend in Richtung Lörrach. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr dieser im einspurigen Baustellenbereich wohl ungebremst auf eine Pkw-Fahrerin auf. Im weiteren Verlauf kollidierte die Pkw-Fahrerin mit einer vorausfahrenden Pkw-Fahrerin. Deren Pkw wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Eine Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalles war die Autobahn über eine Stunde gesperrt.

