Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall aufgrund Rotlichtverstoßes mit glimpflichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 18.02.2021, gegen 06.30 Uhr, kam es in Emmendingen, an der Ampelkreuzung der B3, Basler Straße/Am Elzdamm zu einem Verkehrsunfall.

Der 58-jährige Unfallverursacher, der die B3 in Richtung Freiburg befuhr, missachtete das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, und kollidierte mit einem ordnungsgemäß, bei Grünlicht kreuzenden 20-jährigen Fahrzeugführer.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da beide Beteiligten ihre Sicherheitsgurte trugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell