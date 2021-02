Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streit über Mund-Nasen-Bedeckung - Zeugen gesucht

Bad Krozingen/Staufen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 15.01.2021, gegen 14.05 Uhr, in der Regionalbahn der SWEG, welche vom Bahnhof Bad Krozingen in Richtung Staufen fuhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Vorfall ereignete sich im Streckenabschnitt zwischen Bad Krozingen und Staufen.

Die Geschädigte, welche aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit ist, wurde in der Bahn zunächst von einer Frau spöttisch auf ihre fehlende Maske angesprochen. Als die Geschädigte ihre Situation erklären wollte, sprang eine männliche Person von seinem Sitz auf, zog seine eigene Maske herunter und spuckte der Geschädigten ins Gesicht.

Weiterhin wurde sie von dem Mann getreten und mit dessen Walkingstöcken traktiert. Schlussendlich stiegen die männliche Person, dessen weibliche Begleitung, sowie die Frau, welche die Dame zuvor angesprochen hatte, am Bahnhof in Staufen aus. Bei der Weiterfahrt des Zuges schlugen sie noch mit ihren Stöcken gegen die Scheiben des anfahrenden Zuges.

Gesucht werden Zeugen und Fahrgäste der besagten Regionalbahn, welche Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Nach Angaben der Geschädigten befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch weitere Fahrgäste im Wagon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

RM / FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell