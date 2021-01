Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vierköpfige Bande nach Einbruch in Schnellrestaurant in Leonberg festgenommen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr sind zunächst unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg-Ramtel eingedrungen. Vermutlich mit einem vorgefundenen Hubwagen schafften sie einen größeren Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld aus einem Büroraum durch den Hintereingang ins Freie, wuchteten ihn in ein Transportfahrzeug und flüchteten. Ein Zeuge bemerkte das flüchtende Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Das Polizeirevier Leonberg leitete mit Unterstützung benachbarter Polizeireviere umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf eine Streifenbesatzung das mögliche Fluchtfahrzeug im nahegelegenen Industriegebiet "Hertich" entdeckte. Nachdem in dem Fahrzeug mutmaßliches Tatwerkzeug festgestellt worden war, erkannte die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit der Wärmebildkamera einen Flüchtenden, der sich zu verstecken versuchte. Er wurde daraufhin von Einsatzkräften am Boden vorläufig festgenommen. In der Folge fanden die Beamten in einem Werkstattraum den zuvor gestohlenen Tresor und nahmen bei der Durchsuchung des Gebäudekomplexes drei weitere Tatverdächtige fest. Die vier Männer im Alter zwischen 24 und 37 Jahren wurden noch am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Während die beantragten Haftbefehle gegen drei von ihnen in Vollzug gesetzt und die 26, 31 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingewiesen wurden, kam der 24-Jährige gegen Auflagen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell