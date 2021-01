Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall auf Parkplatz

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach einem Vorfall am Freitag gegen 11:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen und sucht Zeugen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach rangierte ein 20-Jähriger mit seinem VW Transporter eines Logistikunternehmens auf dem Parkplatz und übersah dabei einen Passanten, der hinter dem Fahrzeug vorbeilief. Mit einer sofortigen Bremsung konnte der 20-Jährige einen Unfall vermeiden. Als der junge Mann sich bei dem Passanten durch das offene Fahrerfenster entschuldigte, soll der Unbekannte ihn mit einer Geste beleidigt und ein Messer gezogen haben. Als der unbekannte Tatverdächtige dann auch noch die Herausgabe seiner Sachen gefordert haben soll, sei der 20-Jährige schnell mit seinem Transporter davon gefahren. Der Unbekannte hätte sich dann in Richtung Stadtgarten entfernt.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, auffallend dünne Beine und blasser Teint, rundes Gesicht; trug eine dunkelgraue und schwarze Jogginghose, einen weißen Pullover, eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze und eine schwarze Strickmütze. Er führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Zeugen können sich unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell