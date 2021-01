Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es in der Achalmstraße in Asperg gegen 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim rückwärts rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen weißen Mercedes. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

