Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Nußdorf: Brand auf Firmengelände

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein mit Schrott gefüllter Container brannte am Samstagmittag in Eberdingen-Nußdorf in der Daimlerstraße aus. Der Firmeninhaber wurde gegen 12.25 Uhr Zeuge, wie nach einem lauten Knall, der möglicherweise mit einer Verpuffung einherging, der Container in Flammen aufging. Die Freiwillige Feuerwehr Eberdingen war mit 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell