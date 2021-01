Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Mutprobe zieht Anzeige nach sich

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr wird sich eine 14-Jährige verantworten müssen, die am Sonntagmittag in Schwieberdingen wohl eine Mutprobe absolvieren wollte. Gegen 12.20 Uhr stellte sie sich im Bahnhof auf die Gleise, vor einen einfahrenden Zug der "Strohgäubahn". Der 48-jährige Zugführer musste hierauf eine Vollbremsung durchführen. Anschließend begab sich die Jugendliche zurück zu ihrem gleichaltrigen Begleiter, der am Bahnhof auf sie wartete. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Ditzingen brachten das Mädchen zu ihren Eltern und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

