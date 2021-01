Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Verkehrsunfallflucht in der Ramsbergstraße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die am Samstag in Waldenbuch begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 16.00 Uhr und 19.40 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf noch ungeklärte Art und Weise gegen die Fahrzeugfront eines Citroen, der in der Ramsbergstraße abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 entgegen.

