Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07142 941-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 05.30 Uhr eine Unfallflucht in der Jauerniger Straße in Vaihingen an der Enz beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Mazda, der am Straßenrand abgestellt war. Ohne sich anschließend um den Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon.

