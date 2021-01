PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 08.01.2021

HofheimHofheim (ots)

1. Schlechtes Gesamtpaket - Drei Ermittlungsverfahren eingeleitet, Hattersheim am Main, Okriftel, Kuckuckspfad, Freitag, 08.01.2021, 00:11 Uhr

(jn)Die Kontrolle eines 35-jährigen Hattersheimers hat in der zurückliegenden Nacht gleich mehrere Strafverfahren zur Folge gehabt. Kurz nach Mitternacht unterzogen Hofheimer Polizisten den Mann, der auf einem E-Scooter im Kuckuckspfad in Okriftel unterwegs war, einer Verkehrskontrolle. Rasch ergab sich, aufgrund des süßlichen Geruchs sowie allem Anschein nach drogenbedingter Auffälligkeiten bei dem 35-Jährigen, der Verdacht, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert haben könnte. Daraufhin wurde der Angehaltene durchsucht, wobei Drogen aufgefunden wurden, deren Menge einen gewerbsmäßigen Handel vermuten ließen. Noch bevor dem Mann seine Festnahme eröffnet werden konnte, rannte er davon, konnte jedoch wenige Hundert Meter später eingeholt werden. In der Folge schlug der Hattersheimer nach den eingesetzten Beamten und widersetzte sich der Festnahme. Gleichwohl wurde er zur Polizeistation nach Hofheim verbracht, wo eine Blutentnahme und weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgten. Der Beschuldigte wurde im Rahmen der Festnahme verletzt, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten im weiteren Verlauf der Nacht auch die Wohnung des Tatverdächtigen. Gegen den 35-Jährigen, der nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde, wird nun unter anderem auch wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie der Drogendelikte ermittelt.

2. Festnahmen nach versuchtem Diebstahl, Eschborn, Praunheimer Straße, Donnerstag, 07.01.2021, 12:30 Uhr

(jn)Die Polizei aus Eschborn hat am Donnerstagmittag zwei Männer in Eschborn festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor mehrere Pkw geöffnet und durchwühlt zu haben. Um kurz nach 12:30 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines in der Praunheimer Straße gelegenen Geschäftes bei der Polizei und gab an, zwei Männer zu beobachten, die bereits an mehreren Autotüren gezogen hätten. Umgehend entsandte Beamte nahmen kurz darauf zwei 45 und 48 Jahre alte Männer aus Frankfurt fest, die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren. Weitere Ermittlungen am Tatort ergaben, dass das Duo mindestens zwei Fahrzeuge durchsucht, jedoch scheinbar keine Wertgegenstände gefunden hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung entsprechender Strafverfahren, wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Gegenstände aus Pkw gestohlen, Hattersheim am Main, Im Lerchenfeld, Donnerstag, 07.01.2021, 01:45 Uhr

(jn)Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag einen Pkw in Hattersheim geöffnet und Beute im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Ermittlungen am Tatort zufolge öffnete der Unbekannte um 01:45 Uhr den auf einem Abstellplatz "Im Lerchenfeld" geparkten BMW, ohne dabei Schäden zu verursachen. Anschließend durchwühlte er den Innenraum und flüchtete mit persönlichen Dokumenten, Kleidung und einem Tablet-PC.

Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Polizei sucht weitere Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall, Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8, Dienstag, 05.01.2021, 13:20 Uhr

(jn)Nach dem tragischen Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 8, bei dem ein 78-jähriger Mann tödlich verletzt wurde, suchen die Ermittler nun nach weiteren Zeugen. Infolge erster Ermittlungen gehen die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes in Hattersheim davon aus, dass unmittelbar nach dem Zusammenstoß des Mercedes mit dem 78-Jährigen zwei Fahrzeuge die Unfallstelle durchfuhren. Dabei soll es sich um ein Taxi sowie einen weiteren, bislang nicht näher bekannten Pkw gehandelt haben.

Die jeweiligen Insassen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden deshalb dringend gebeten, sich in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden. Auch Verkehrsteilnehmer, die nähere Angaben zu den zwei Fahrzeugen machen können, kontaktieren bitte die oben genannte Rufnummer.

5. Fußgängerin angefahren, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Erzberger Straße, Donnerstag, 07.01.2021, 10:32 Uhr

(jn)In Flörsheim ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr eine 58-jährige Smart-Fahrerin um 10:32 Uhr die Erzberger Straße und bog dann nach links auf die Wickerer Straße ein. Hierbei kam es zu der Kollision mit der 33-Jährigen, die zeitgleich die Wickerer Straße überquerte. Die Frau musste zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Blauer VW angefahren - Zeugen gesucht, Hofheim am Taunus, Hauptstraße, Donnerstag, 07.01.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.01.2021, 09:30 Uhr

(jn)Ein blauer VW ist in der Nacht zum Freitag in Hofheim im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte seit Donnerstagabend in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 17. Heute Morgen musste der Nutzer des VW dann feststellen, dass ein weiteres Fahrzeug augenscheinlich mit seinem Wagen kollidiert war, dann jedoch ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, von der Unfallstelle verschwand. Die Höhe des Sachschadens an dem VW dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 3. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: Eppstein, Lorsbacher Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell