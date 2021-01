PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 06.01.2021

HofheimHofheim (ots)

1. Einbrecher gehen mehrere Keller an, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue Heimat, Nacht zum Dienstag, 05.01.2021

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben sich Einbrecher im Hattersheimer Ortsteil Eddersheim herumgetrieben und Kellerparzellen von Mehrfamilienhäusern gewaltsam geöffnet. Bisher meldeten sich Geschädigte aus drei in der Straße "Neue Heimat" gelegenen Mehrfamilienhäusern und erstatteten Anzeige. Den Spuren zufolge betraten der oder die Täter die Wohnhäuser und machten sich dann an Kellerräumen zu schaffen. Letztlich entwendeten die Unbekannten zwei Fahrräder und eine Bohrmaschine. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Pedelec von Giant (Modell Explore E+ 1 GTS) im Wert von knapp 3.000 Euro. Bislang ist unklar, wie sich der oder die Täter Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern verschafften. Der entstandene Sachschaden liegt derzeitigen Erkenntnissen zufolge etwa bei 150 Euro.

Die Hofheimer Ermittlungsgruppe der Polizei bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen, Hattersheim am Main, Eichendorffring, Dienstag, 05.01.2021, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 06.01.2021, 07:30 Uhr

(jn)Unter anderem eine hochwertige Sonnenbrille haben Langfinger in der zurückliegenden Nacht aus einem Mercedes in Hattersheim gestohlen. Der oder die Täter betraten das Grundstück im Eichendorffring, öffneten den Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise und ließen dann aus dem Innenraum das Diebesgut im Wert von etwa 1.400 Euro mitgehen. Anschließend verschwanden die Unbekannten, ließen jedoch ein schwarz-weiß farbenes Fahrrad des Herstellers Trek am Tatort zurück.

Hinweise zu der Tat werden an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

3. Vandalismusschaden an Gebäude, Bad Soden am Taunus, Messer-Platz, Dienstag, 05.01.2021, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 06.01.2021, 07:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro haben unbekannte Täter am Messer-Platz in Bad Soden verursacht. Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen beschädigten die Unbekannten mehrfach die Fensterscheibe eines dortigen Bahnhofsgebäudes.

Die Polizei in Eschborn geht von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Bürgermeister-Lauck-Straße, Dienstag, 05.01.2021, 20:12 Uhr

(jn)Bei der Kollision zweier Pkw in Flörsheim ist am Dienstagabend ein 23-jähriger Mann aus Rüsselsheim verletzt worden und mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 23-jähriger Flörsheimer um 20:12 Uhr die Wickerer Straße am Steuer eines Alfa Romeo, als er im Kreuzungsbereich der Rheinallee mit einem Opel kollidierte. Der Opel, an dessen Steuer ein 32-jähriger Raunheimer saß, war zuvor auf der Rheinallee unterwegs gewesen. Infolge des Zusammenstoßes klagte der 23-jährige Beifahrer des Opel über Schmerzen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bislang ist nicht abschließend geklärt, wer das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich missachtete. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

