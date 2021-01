Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Diebstahl bei Christbaumsammelaktion - Polizei sucht weitere Zeugen

Im Rahmen einer Christbaumsammelaktion lagen am Samstag in der Ortlerstraße in Sindelfingen-Darmsheim mehrere Bäume am Straßenrand. An einigen dieser Bäume waren Umschläge mit einem Unkostenbeitrag für die Abholung festgebunden. Gegen 09.50 meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und gab an, dass sie beobachten konnte, wie Personen aus einem weißen Transporter mit Böblinger Zulassung (BB) einen solchen Umschlag abrissen und davonfuhren. Aufgrund ihrer Mitteilung wurde umgehend eine polizeiliche Fahndung eingeleitet. Schlussendlich konnte das besagte Fahrzeug angetroffen werden. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug mehrere Briefumschläge samt Bargeld fest. Die aufgefundenen Gegenstände wurden schließlich beschlagnahmt. Darüber hinaus muss ein 30-jähriger Tatverdächtiger, der sich in dem Transporter Renault Master befand, nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Ermittlungen zu eventuell weiteren Mittätern dauern an. Zeugen, die ebenfalls Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

