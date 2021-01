Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-SillenbuchStuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend (30.12.2020) und Sonntagvormittag (03.01.2021) in Büroräume an der Schemppstraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf, durchsuchten Schubladen und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie zwei Laptops. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

