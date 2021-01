Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-WeilimdorfStuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen (02.01.2021) an der Holderäckerstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Ein unbekannter Zeuge beobachtete gegen 08.10 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer, die am Gebäude Nummer 35 den Automaten aufbrachen und anschließend in Richtung Hemminger Straße flüchteten. Der Unbekannte teilte dies einer weiteren Zeugin mit und bat darum, die Polizei zu rufen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ergebnislos nach den Tätern. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell