Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau: Katalysator an Pkw abmontiert - Zeugen gesucht

Mannheim/Rheinau (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag kam es im Mannheimer Stadtteil Rheinau zu einem Diebstahl an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter montierte den Katalysator am Auspuff eines Opel ab und entwendete diesen. Der 58-jährige Geschädigte hatte den Pkw in der Straße "Am Rheinauer See" geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

