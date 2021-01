POL-LB: Korntal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 15:45 Uhr, bis Sonntag, 12:15 Uhr, einen Unfall in der Hindenburgstraße in Korntal beobachtet haben. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Straßenrand geparkten Seat, verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub.

