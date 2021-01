Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Baumaschinen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Baumaschinen im Wert von mindestens 10.000 Euro erbeuteten noch unbekannte Täter, die zwischen dem 18. Dezember, 17.00 Uhr und dem 11. Januar, 08.45 Uhr in der Dornierstraße in Ditzingen zuschlugen. Auf dem Gelände eines Baumarkts lagerten in einem verrieglten Container aufgrund einer benachbarten Straßenbaustelle mehrere Baumaschinen. Der Container war darüber hinaus durch einen davor abgestellten Radlader gesichert. Vermutlich verschafften sich die Täter zunächst Zugang in das verschlossene Baufahrzeug, starteten dieses und rissen mit der Schaufel die Verriegelung der Container-Tür ab. Anschließend stahlen die Täter eine Rüttelplatte, drei Stampfer und eine Asphaltschneidemaschine. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Der hinterlasse Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

