Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gesuchten festgenommen

Warburg (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Samstag, 03.10.2020, gegen 03.25 Uhr, in der Hauptstraße in Warburg ein junger Mann auf. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten der Wache Warburg fest, dass der 21-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Durchsuchung der Person wurde dann auch noch Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam nach Höxter gebracht. Am Morgen wurde er der zuständigen Amtsrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl verkündete. /Te.

