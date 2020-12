Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz-Lindenteller

108 Fahrräder kontrolliert

LübeckLübeck (ots)

Auch am gestrigen Montagnachmittag (14.11.) kontrollierten neun Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck erneut am Lindenteller Fahrradfahrer. Vier Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beteiligten sich an den Kontrollen. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr wurden 33 Mängel an der Ausrüstung festgestellt und 12 Radler nutzten verbotenerweise den Gehweg und weitere 4 die falsche Fahrbahn. Insgesamt gab es 53 Verstöße. Aber auch vier Autofahrer begingen Ordnungswidrigkeiten und wurden schriftlich verwarnt. Ein 30-jähriger Lübecker E-Roller-Fahrer fuhr offenbar unter Einfluss von Betäubungsmittel. Der Test zeigte positiv auf den Gebrauch von Marihuana an. Eine Blutprobe sowie ein Ermittlungsverfahren waren die Folgen. Bei zwei kontrollierten Personen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Hier fertigten die Beamten Anzeigen. Ein verbotenes Einhandmesser führte zu einer Anzeige nach dem Waffengesetz und der Sicherstellung.

