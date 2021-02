Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Ziegelsteine treffen Arbeiter - lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Herabfallende Ziegelsteine haben am Freitagmorgen, 19.02.2021, in Hohentengen einen Arbeiter getroffen und lebensgefährlich verletzt. Gegen 11:10 Uhr war der Arbeiter und ein Kollege damit beschäftigt, mit einem Kran Ziegelsteinpaletten von einem Lkw abzuladen. Kurz vor dem Absetzen riss an einer Palette die Folie. Herabfallende Ziegelsteine trafen den 60-jährigen Arbeiter und verletzten ihn lebensgefährlich. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Schweizer Klinik geflogen.

