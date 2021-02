Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.02.2021, um 16:30 Uhr, ereignete sich in Kenzingen, an der Einmündung Roßmarktstraße und Metzgerstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem an beiden beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.

Nach Sachlage waren an dem Verkehrsunfall zwei Pkw´s beteiligt (roter BMW und grauer Renault), die im Begegnungsverkehr zusammenstießen.

Da der Sachverhalt erst nachträglich der Polizei mitgeteilt wurde und der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE - FLZ/PPFR

