Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liptingen

Landkreis Tuttlingen) Kaminbrand in Wohnhaus (18.01.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Wegen eines Kaminbrandes in einem Wohnhaus ist am Montag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr in die Rötenstraße ausgerückt. Der Hauseigentümer hatte den Holzofen beheizt, kurz darauf entzündeten sich die Glanzruß-Ablagerungen. Löscharbeiten mussten jedoch nicht durchgeführt werden, da das offene Feuer schnell erlosch und die Ablagerungen verglühten. Die Freiwillige Feuerwehr Emmingen-Liptingen, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, kontrollierte anschließend den Kamin. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell