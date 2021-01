Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 400 Euro Schaden nach Unfallflucht (17.01.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Waldkircher Straße in Schwenningen ist es im Verlauf des späten Sonntagnachmittags zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht an einem geparkten Audi A5 gekommen. Der Audi stand auf einem Parkplatz neben der Straße und wurde im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass das flüchtige Fahrzeug über eine Anhängerkupplung verfügt. Der Unfallverursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720 85000) zu melden.

